Deschamps snobe Zidane !

Vingt-sept ans après leur sacre historique, les champions du monde 1998 se sont retrouvés à Aix-en-Provence. Une tradition initiée et portée par Zinédine Zidane. Plusieurs anciens internationaux ont répondu présent pour ces retrouvailles conviviales, malgré l’absence remarquée de Didier Deschamps, actuel sélectionneur de l’équipe de France.

Vingt-sept ans, ils se sont réunis. Les joueurs de l’ équipe de France 1998 se sont retrouvés ce samedi à Aix-en-Provence. Cette réunion annuelle est devenue un rituel pour plusieurs d’entre eux, porté notamment par Zinédine Zidane, qui a cette fois encore pris l’initiative d’envoyer les invitations. L’occasion pour ces anciens internationaux de se remémorer leur parcours exceptionnel, et de partager un moment de convivialité loin des projecteurs.

Plusieurs joueurs présents

Comme l’indique La Provence, plusieurs champions du monde ont fait le déplacement, parmi lesquels Christian Karembeu, Alain Boghossian, Vincent Candela, Fabien Barthez, Christophe Dugarry, Lilian Thuram, Laurent Blanc ou encore Bernard Diomède. On notait également la présence de quelques anciens internationaux non retenus en 1998, comme Martin Djetou et Sabri Lamouchi. Zinédine Zidane a aussi pu compter sur la présence d’Aimé Jacquet, mais également de quelques invités de marque comme Michel Platini ou Paul Pogba.