Zidane : Son remplaçant en équipe de France déballe tout

Avant de devenir entraîneur, Jocelyn Gourvennec a côtoyé certains des plus grands noms du football français. Notamment Zinédine Zidane, avec qui il a partagé les rangs de l’équipe de France Espoirs au début des années 90. Si la trajectoire de Zizou l’a mené au sommet, celle de Gourvennec s’est arrêtée aux portes des Bleus.

Gourvennec dit tout sur Zidane

« On jouait ensemble en Espoirs, c’était super, mais après… (rires). J’étais très heureux de jouer avec lui en équipe de France Espoirs, j’étais entre guillemets son remplaçant, et j’aurais bien aimé être son remplaçant plus haut (sourire), mais ça n’a pas été possible », a-t-il confié avec franchise.