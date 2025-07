Equipe de France : L'humiliation à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bakary Sako aurait pu avoir un tout autre destin international si Laurent Blanc ne l'avait pas dégoûté de l'équipe de France. Sur la fin de son aventure à l'ASSE, l'attaquant avait été convoqué par le sélectionneur des Bleus à l'époque... en raison d'une méprise sur l'orthographe de son nom de famille avec Mamadou Sakho. Il raconte.

Avant l'Euro 2012, la seule et unique compétition à laquelle Laurent Blanc allait prendre part en tant que sélectionneur de l'équipe de France, le champion du monde 98 faisait une gaffe à la télévision. En effet, au moment de l'annonce d'une liste des sélectionnés avant la trêve internationale, Blanc appelait Bakary Sako, par erreur.

«Quand Laurent Blanc donne sa liste, il donne mon blaze» Treize ans plus tard, l'attaquant de 37 ans est revenu sur cet épisode douloureux en interview avec Rap Punchline. « J'étais dans la pré-sélection des A. Mais il y avait moi et il y avait l'autre Sakho. Mamadou ? Ouais. Quand Laurent Blanc donne sa liste, il donne mon blaze. Quand je rentre de l'entraînement, tout le monde saute sur moi au vestiaire. Tout le monde est content, félicitations, première sélection en équipe de France. J'avais fait les sélections jeunes jusqu'aux Espoirs et la dernière étape, c'était les A. Tout le monde m'appelle, mon téléphone sonne de partout, le coach vient et me félicite ».