Transferts - PSG : Cette star qui refuse une grosse fortune !

Longtemps annoncé partant ces derniers mois alors que son nom figurait sur les tablettes de plusieurs écuries d'Arabie Saoudite prêtes à lui offrir une grosse fortune, Marquinhos a finalement décidé de rester au PSG où son contrat court jusqu'en 2028. Et le défenseur brésilien a acté la nouvelle avec un post sur ses réseaux sociaux.

« On se voit dans quelques semaines... »

Via un post sur Instagram, Marquinhos a officialisé son futur au PSG et donne rendez-vous aux supporters à la reprise : « Une saison incroyable avec plein d’émotions et titres est arrivée à la fin. Notre plus belle victoire, c’est de voir comment les couleurs du PARIS SAINT GERMAIN ont été admirées et respectées au monde entier ! Je suis fier de notre équipe/staff pour les objectifs accomplis et encore plus heureux de voir nous supporters porter avec fierté le maillot du PSG. Merci à tous de nous avoir accompagnés de Paris, Munich jusqu’à New Jersey, vous êtes les meilleurs. On se voit dans quelques semaines pour des nouvelles émotions et plein d’objectifs à aller chercher », a publié Marquinhos. La décision est donc bel et bien prise.