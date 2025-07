Pogba : Le traumatisme avec Griezmann

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France aurait pu réaliser un doublé spécial à savoir l'Euro 2016 et la Coupe du monde 2018. Sacrés en Russie, les Bleus ont échoué à la finale devant leur public deux ans plus tôt. Une mauvaise expérience qui semble avoir marqué Paul Pogba d'après L'Equipe, à l'instar d'Antoine Griezmann. Si bien que les deux grands amis se seraient jurés de ne plus connaître ça.

Le 10 juillet 2016, l'équipe de France version Didier Deschamps vivait sa première grosse désillusion. Deux ans après l'élimination des Bleus au Mondial 2014 en quart de finale qui avait ému aux larmes un jeune Antoine Griezmann, la sélection tricolore échouait au Stade de France contre le Portugal en prolongations devant son public (1-0). Une expérience traumatisante pour Paul Pogba et Griezmann.

Pogba touché par l'Euro 2016 C'est du moins ce qu'avance L'Equipe ce jeudi. Dans le cadre d'un retour sur la carrière internationale de Paul Pogba qui est en stand-by depuis trois ans désormais pour cause de blessures et de suspension pour dopage, le quotidien sportif a retracé le parcours du champion du monde par les grandes dates. De quoi permettre au média de souligner l'importance de l'échec de l'Euro 2016 dans le sacre des Bleus en Russie à la Coupe du monde 2018.