Knysna - Equipe de France : Une terrible supercherie révélée ?

L'équipe de France a été la risée du football mondial pendant la Coupe du monde 2010. La faute à l'exclusion de Nicolas Anelka pour de supposés propos injurieux envers Raymond Domenech qu'il n'aurait jamais prononcé. Les Bleus se sont par la suite mis en grève le temps d'un entraînement à cause de la décision de la Fédération française de football qui ne tirait pas dans le même sens que la sélection d'après Djibril Cissé.

Le 20 juin 2010, l'équipe de France refusait de descendre du bus au moment de l'entraînement. En signe de protestation selon Djibril Cissé dans la foulée de la décision de la Fédération française de football de se débarrasser de Nicolas Anelka entre le deuxième match de la phase de poules de la Coupe du monde (contre le Mexique 0-2) et l'ultime face à l'Afrique du Sud (1-2).

«C'est la Fédé qui fait l'erreur de vouloir sortir Nico à trois jours d'un match hyper important» A l'occasion du dernier épisode de l'émission The Bridge aux côtés d'Aurélien Tchouaméni, l'ex-international français a évoqué une erreur de la FFF ayant réduit à néant les chances de l'équipe de France de s'extirper de cette phase de poules. « Knysna, c'est la Fédé qui fait l'erreur de vouloir sortir Nico (ndlr Nicolas Anelka) à trois jours d'un match hyper important. Le bus ? Il n'y avait rien à faire. On ne le fait pas dans le sens d'être des petits cons et on fait ce qu'on veut. On le fait dans le sens où on a une qualif à aller chercher dans trois jours, Nico Anelka tout le monde le connaît. Lui seul énervé, il pouvait te mettre deux ou trois buts. Il fallait qu'on batte l'Afrique du Sud par 3 buts d'écart. On t'enlève un mec qui vient de te mettre 20 buts en Angleterre. On dit : « Attendez les trois jours, vous l'attrapez après la compétition, vous faites ce que vous avez à faire. Et si on se qualifie, on verra plus tard ». En gros, vous nous enlevez un joueur et nous mettez dans les problèmes parce que si on ne se qualifie pas, nous allions prendre ».