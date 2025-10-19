Succession de Deschamps : C’est confirmé pour Zidane !

Axel Cornic

Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane fait beaucoup parler de lui en ce moment. Dans seulement quelques mois, Didier Deschamps quittera le poste de sélectionneur de l’équipe de France, avec l’ancien numéro 10 souhaiterait prendre la suite. Et ça, on semble également l’avoir compris à l’étranger...

Tout le monde attend de voir quelle sera la prochaine étape de la carrière d’entraineur de Zinedine Zidane. Cela fait plusieurs années déjà qu’il n’occupe aucun poste officiel, mais cela semble surtout être le cas parce qu’il aurait déjà en tête son prochain objectif.

Zidane a tranché pour son avenir C’est évidemment celui de succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, après la Coupe du monde 2026. Et on semble l’avoir compris même en Italie, puisque TMW nous apprend que Zidane ne ferait pas partie des options pour remplacer Igor Tudor à la Juventus, en cas de limogeage. A Turin, on semble savoir que rien ne pourrait le convaincre de prendre un club maintenant.