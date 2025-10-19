Zidane - Cadeau de bienvenue en équipe de France : Il est «choqué» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au moment de découvrir l'équipe de France alors qu'il n'était encore qu'un jeune joueur, Philippe Mexès a notamment eu l'occasion d'y avoir côtoyé un certain Zinedine Zidane. Et ce dernier avait même fait un magnifique cadeau de bienvenue pour lequel Mexès avait été très touché, et qu'il n'a pas oublié 23 ans plus tard.

Dans un entretien accordé à l'émission Kampo, Philippe Mexès se remémore notamment ses excellents souvenirs de la mentalité de Zinedine Zidane, qu'il considérait comme une personne particulièrement humble malgré son statut de star du football mondial. Et l'ancien défenseur central évoque notamment un beau cadeau de bienvenue chez les Bleus que lui avait fait Zidane à l'époque à Clairefontaine.

« J’étais mal à l’aise » « Une personne arrivait à Clairefontaine avec les nouvelles technologies : le nouveau Motorola, le nouveau Nokia, le DVD portable avec la batterie de 3h… Moi, je ne pouvais pas m’acheter ça, je venais d’avoir un contrat, donc tu gardes ton argent. Et du coup, Zidane dit à Nino (surnom de Wiltord) : "qu’est-ce que tu lui fais comme cadeau ? Tu fais un cadeau à Djibril (Cissé), et moi à Philippe (Mexès)". Moi, je n’avais rien choisi, j’étais mal à l’aise, j’allais pas dire "moi, je veux ça, ça, ou ça" », expliquait Mexès avant de révéler le beau cadeau que Zinedine Zidane lui a fait à cette occasion.