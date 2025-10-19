Giroud - Benzema : La sortie choc du RN !

Alors qu'Olivier Giroud a expliqué son choix de revenir en Ligue 1 et de renoncer aux grosses offres venues d'Arabie Saoudite ou de Chine, Julien Odoul, député du Rassemblement National, s'amuse à comparer le choix du buteur du LOSC à celui de Karim Benzema.
Lors du précédent mercato estival, Olivier Giroud a choisi de quitter la MLS pour faire son grand retour en Ligue 1. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a signé au LOSC où il réalise des débuts très positifs.
Julien Odoul relance le clash Giroud-Benzema
Interrogé par Le Figaro sur le fait d'avoir opté pour un projet sportif plutôt que financier, Olivier Giroud s'était justifié : « Je me suis toujours dit : "Si je suis bon sur le terrain, après, ça viendra et je pourrai mettre ma famille à l’abri." J'ai toujours privilégié le projet sportif. C'est bien au-dessus de l'aspect financier, c'est mon caractère. C'est peut-être aussi ma foi et les valeurs que mes parents m'ont données ».
«Ça change de Benzema»
Un choix très différent de celui de Karim Benzema qui a lui rejoint Al-Ittihad en Arabie Saoudite en 2023. Et Julien Odoul ne manque pas de souligner la différence avec Olivier Giroud. « Ça change de Benzema », écrit le député du Rassemblement National sur X en réponse à la déclaration du buteur du LOSC.