Giroud - Benzema : La sortie choc du RN !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'Olivier Giroud a expliqué son choix de revenir en Ligue 1 et de renoncer aux grosses offres venues d'Arabie Saoudite ou de Chine, Julien Odoul, député du Rassemblement National, s'amuse à comparer le choix du buteur du LOSC à celui de Karim Benzema.

Lors du précédent mercato estival, Olivier Giroud a choisi de quitter la MLS pour faire son grand retour en Ligue 1. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a signé au LOSC où il réalise des débuts très positifs.

Julien Odoul relance le clash Giroud-Benzema Interrogé par Le Figaro sur le fait d'avoir opté pour un projet sportif plutôt que financier, Olivier Giroud s'était justifié : « Je me suis toujours dit : "Si je suis bon sur le terrain, après, ça viendra et je pourrai mettre ma famille à l’abri." J'ai toujours privilégié le projet sportif. C'est bien au-dessus de l'aspect financier, c'est mon caractère. C'est peut-être aussi ma foi et les valeurs que mes parents m'ont données ».