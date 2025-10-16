Giroud avec Mbappé, un coup de tonnerre est annoncé !

Olivier Giroud a pris sa retraite internationale juste après l'Euro 2024. Mais alors que la ligne offensive de Didier Deschamps est décimée, l'équipe de France pourrait avoir besoin de son meilleur buteur (57 réalisations). Interrogé sur un possible retour en Bleu, Olivier Giroud (39 ans) a ouvert la porte sous conditions.

«S'il y a un besoin, je serai là»

« Vous avez déjà dit que vous aviez tourné la page de l'équipe de France, mais si une grosse hécatombe survient... Il y a déjà une très grosse hécatombe actuellement, je crois que je n'ai jamais vu ça en équipe de France. Et le coach Deschamps n'a pas eu besoin de faire appel à moi. De toute façon, il connaît ma position là-dessus. C'est super pour Jean-Philippe Mateta qu'il soit appelé. C'est aussi un bel exemple qu'il puisse goûter à tout ça à 28 ans. En plus, ça m'a l'air d'être une belle personne. Après, s'il y a encore une plus grande hécatombe et que le coach, à un moment donné, est en galère, ce sera... Il faudra réfléchir. C'est une porte ouverte ? J'ai été honoré en mars par l'hommage de la FFF au Stade de France et je ne suis pas fan des come-back. Mais encore une fois, parce que c'est l'équipe de France et parce que c'est un devoir de défendre le maillot de son pays, il ne faut jamais dire jamais. S'il y a un besoin, que je suis compétitif et dispo, je serai là. Mais c'est vraiment très peu probable. Il faut être sérieux », a confié Olivier Giroud. S'il venait à retrouver les Bleus, le numéro 9 du LOSC rejouerait avec Kylian Mbappé, actuel capitaine et numéro 10 de Didier Deschamps.