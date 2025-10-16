Giroud avec Mbappé, un coup de tonnerre est annoncé !

Olivier Giroud a pris sa retraite internationale juste après l'Euro 2024. Mais alors que la ligne offensive de Didier Deschamps est décimée, l'équipe de France pourrait avoir besoin de son meilleur buteur (57 réalisations). Interrogé sur un possible retour en Bleu, Olivier Giroud (39 ans) a ouvert la porte sous conditions.
Après l'Euro 2024, Olivier Giroud a décidé de dire stop à l'équipe de France. Agé de 39 ans, l'actuel buteur du LOSC laisse la place aux jeunes chez les Bleus. Mais alors que Didier Deschamps est privé d'attaquants ces derniers mois, la donne pourrait changer pour Olivier Giroud.
Giroud va revenir chez les Bleus si...
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Olivier Giroud s'est prononcé sur un possible retour en équipe de France. Le recordman de buts en Bleu (57 réalisations) a confié qu'il pourrait revenir pour dépanner le groupe de Didier Deschamps, et ce, si la malédiction ne prend pas fin rapidement. Le camp tricolore étant à court d'attaquants ces derniers mois à cause d'une pluie de blessures.
«S'il y a un besoin, je serai là»
« Vous avez déjà dit que vous aviez tourné la page de l'équipe de France, mais si une grosse hécatombe survient... Il y a déjà une très grosse hécatombe actuellement, je crois que je n'ai jamais vu ça en équipe de France. Et le coach Deschamps n'a pas eu besoin de faire appel à moi. De toute façon, il connaît ma position là-dessus. C'est super pour Jean-Philippe Mateta qu'il soit appelé. C'est aussi un bel exemple qu'il puisse goûter à tout ça à 28 ans. En plus, ça m'a l'air d'être une belle personne. Après, s'il y a encore une plus grande hécatombe et que le coach, à un moment donné, est en galère, ce sera... Il faudra réfléchir. C'est une porte ouverte ? J'ai été honoré en mars par l'hommage de la FFF au Stade de France et je ne suis pas fan des come-back. Mais encore une fois, parce que c'est l'équipe de France et parce que c'est un devoir de défendre le maillot de son pays, il ne faut jamais dire jamais. S'il y a un besoin, que je suis compétitif et dispo, je serai là. Mais c'est vraiment très peu probable. Il faut être sérieux », a confié Olivier Giroud. S'il venait à retrouver les Bleus, le numéro 9 du LOSC rejouerait avec Kylian Mbappé, actuel capitaine et numéro 10 de Didier Deschamps.