Lamine Yamal et les femmes, «les gens n’imaginent pas qui lui écrit...»

Aujourd'hui en couple avec la chanteuse argentine Nicki Nicole, Lamine Yamal a énormément fait parler de lui cet été pour plusieurs histoires avec des femmes. Les relations du crack du FC Barcelone ont ainsi été exposées au grand jour. Il faut dire que pour Yamal et d'autres célébrités, les sollicitations sont nombreuses...

Avant de se mettre avec Nicki Nicole, Lamine Yamal avait côtoyé Fati Vazquez. Et voilà que cette dernière n'a pas hésité à balancer sur le crack du FC Barcelone et ses relations avec les femmes : « Avant de sortir avec moi, Lamine Yamal était sorti avec une autre fille la veille. (...) L’agent de Lamine tient un calendrier pour lui, organisant les jours avec les filles avec lesquelles il veut sortir. Il a un calendrier de filles. Tous les jours une nouvelle ».

« Les gens n’imaginent pas qui écrit à Yamal » Au cours des derniers mois, on a beaucoup parlé de Lamine Yamal et ses relations avec les femmes. Un sujet à propos duquel s'est exprimé Romain Molina, qui a fait certaines confidences sur les sollicitations reçues par l'Espagnol. Pour Colinterview, le journaliste a confié : « Les gens n’imaginent pas qui écrit à Yamal. Quand j’ai vu ça, j’ai rigolé. Et pas qu’à lui ».