Lamine Yamal dit stop, la surprenante décision radicale !

Star du FC Barcelone et du football, Lamine Yamal n'a que 18 ans mais il attire déjà l'attention autour de lui. Le joueur espagnol fait ainsi partie des 10 joueurs les mieux payés au monde et il est l'égérie de grandes marques. Une nouvelle offre pourrait d'ailleurs se concrétiser et pour cela, on lui a demandé d'arrêter de faire des autographes aux fans. Explications

Passé de jeune pépite à star internationale en l'espace de quelques mois, Lamine Yamal possède une immense notoriété aujourd'hui et une grande popularité auprès des jeunes notamment. Le joueur du FC Barcelone s'apprête à conclure un nouvel accord avec un site spécialisé dans la vente de vêtements et d'articles dérivés de stars du sport avec autographes. La marque veut donc se servir de sa signature et lui a demandé d'arrêter les autographes.

Lamine Yamal arrête les autographes Comme le dévoile Mundo Deportivo, Lamine Yamal compte bien accepter ce nouveau contrat et honorer la demande de ceux qui gèrent ses contrats publicitaires. L'attaquant de 18 ans va donc arrêter les autographes avec les fans et ne pourra faire que des photos désormais. En effet, moins il y aura d'extraits de sa signature en circulation, plus celle-ci verra sa valeur augmenter pour les articles dédicacés à venir le concernant.