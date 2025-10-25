Real Madrid : Lamine Yamal pète les plombs, le règlement de comptes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid, club voleur ? C'est le ressenti de Lamine Yamal partagé cette semaine avant le Clasico ce dimanche. La star du FC Barcelone a fracassé le club merengue et ne va certainement pas s'attirer la sympathie des socios de la Casa Blanca. Une annonce polémique qui a fait réagir Andrés Iniesta.

« Si Porcinos (l’équipe d'Ibai Llanos) est l’équivalent du Real Madrid dans la Kings League ? Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps… Si le Real Madrid vole ? Voyons… ». En plein live pour la Kings League cette semaine, Lamine Yamal a mis le feu aux poudres en lâchant cette terrible accusation à propos du Real Madrid. De quoi lancer les hostilités avant le Clasico de dimanche après-midi entre les deux clubs ennemis du football espagnol.

«Si j'étais là maintenant, je parlerais peut-être» Légende du FC Barcelone, Andrés Iniesta a été invité à commenter la communication de Lamine Yamal, star actuelle du club culé. « Non, je n'aime pas donner de conseils et j'ai toujours été une personne réservée. En dehors du terrain, il a sa propre vie, nous avons tous notre propre vie et je ne pense pas que ce soit très important. Comme je l'ai dit, je n'aime pas donner de conseils, surtout quand je ne fais pas partie de l'équipe. Si j'étais là maintenant, je parlerais peut-être avec plus de connaissances, mais dans ce cas, si le club pense que quelque chose ne va pas, il en parlera en interne, et ça ne regarde que lui. »