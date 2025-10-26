Kylian Mbappé surclassé, c'est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec leurs clubs respectifs, à savoir le Real Madrid et Manchester City, Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland sont particulièrement inspirés sur le plan statistiques depuis le début de la saison. Ayant été le coéquipier de Mbappé au PSG et actuel compère d'Haaland au club anglais, Gianluigi Donnarumma a tranché dans le vif.

15. Voici le nombre de fois où Kylian Mbappé a fait trembler les filets adverses avec le Real Madrid depuis le coup d'envoi de la saison toutes compétitions confondues. Cependant, Erling Braut Haaland est aussi bien inspiré en cet exercice, en attestent ses 15 réalisations avec Manchester City.

«Je pense qu’Erling a le tir le plus puissant du football mondial» Ayant côtoyé Kylian Mbappé pendant trois ans au PSG et Erling Haaland depuis début septembre chez les Skyblues, Gianluigi Donnarumma a tranché dans le débat Mbappé / Haaland. Avantage pour le Norvégien. « Je pense qu’Erling a le tir le plus puissant du football mondial. Il est gaucher, donc c’est différent de Kylian ».