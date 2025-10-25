Zinedine Zidane a signé, il révèle toutes les coulisses !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de la Juventus entre 1996 et 2001, Zinedine Zidane a ensuite pris la direction du Real Madrid. Sous le maillot merengue, le Français a connu les plus belles années de sa carrière. Ayant négocié avec Florentino Pérez à l'époque, Luciano Moggi, ancien directeur général de la Vieille Dame, a d'ailleurs dévoilé les coulisses de ce transfert de Zidane vers la Casa Blanca.

Ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane a également défendu les couleurs de la Casa Blanca en tant que joueur. C'est en 2001 que le Français a posé ses valises dans la capitale espagnole. A l'époque, Zizou débarquait alors de la Juventus, où Luciano Moggi avait donc accepté de le vendre au Real Madrid. Un transfert à propos duquel l'ancien directeur général turinois s'est livré.

« Même si c'était un joueur formidable... » C'est pour ABC que Luciano Moggi a raconté les coulisses du transfert de Zinedine Zidane de la Juventus vers le Real Madrid. Il a alors fait savoir : « J'ai rencontré Florentino Pérez alors qu'il allait se présenter comme président du Real Madrid. Il est venu me voir et m'a demandé s'il pouvait utiliser le nom de Zidane en cas de victoire. J'ai dit oui, sans problème. Nous pensions à remanier l'équipe, et même si c'était un joueur formidable, Fiat n'allait pas bien et nous devions vendre pour générer de la plus-value ».