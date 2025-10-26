Kylian Mbappé dans la légende, c'est terminé !

Kylian Mbappé aurait pu marquer un doublé ce dimanche pendant le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Victoire 2 buts à 1 pour la bande de Mbappé avec une réalisation pour le numéro 9 de la Casa Blanca. Toutefois, un penalty manqué l'empêche de surclasser Thierry Henry. Explications.
Contrairement au premier Clasico de la saison dernière au cours duquel il avait été muet (4-0 pour le FC Barcelone), Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets ce dimanche. Il est celui qui a ouvert la marque et a mis le Real Madrid sur les bons rails. Jude Bellingham a doublé la mise, permettant à la Casa Blanca de s'imposer pour la première fois en un an face au Barça (2-1).
Mbappé buteur et enfin vainqueur d'un Clasico
En seconde période, après une faute de main dans la surface de réparation d'Eric Garcia, Kylian Mbappé avait la balle de break au bout du pied, mais a buté sur Wojciech Szczęsny. Un échec qui l'a empêché de faire mieux que Thierry Henry. Le champion du monde 2018 se contente donc pour le moment d'égaler son aîné de France 98.
Mbappé comme Thierry Henry
C'est en effet l'information communiquée par Stats de Foot. Grâce à son 233ème but, Kylian Mbappé égale le bilan de Thierry Henry dans les 5 grands championnats. Seuls Bernard Lacombe (255 buts) et Karim Benzema font mieux que le serial buteur du Real Madrid. Pour rappel, Mbappé fêtera seulement son 27ème anniversaire le 20 décembre prochain.