Zidane au Real Madrid : La fuite dans la presse !

Entre le Real Madrid et Zinedine Zidane, c'est une belle histoire d'amour étalée sur plusieurs décennies. En joueur et en coach, le champion du monde 98 a marqué les esprits. Adjoint de Zidane pendant ses passages sur le banc de touche, David Bettoni a dévoilé la recette de la méthode gagnante du Français à la Casa Blanca.

Au Real Madrid, Zinedine Zidane est sans contestation possible un nom qui est entré au panthéon du club. En tant que joueur, il a offert d'une demi-volée lumineuse la 9ème Ligue des champions de l'histoire du club merengue en 2002. Douze ans plus tard, il fut sur le banc de Carlo Ancelotti en tant qu'adjoint pour la fameuse Decima avant d'être l'entraîneur principal des succès madrilènes entre 2016 et 2018.

«Son passé de joueur l'a aidé» Son passif de joueur international et du Real Madrid l'a forcément aidé au moment de prendre les rênes de l'équipe première du Real Madrid d'après son ancien assistant David Bettoni. « Il a réussi à motiver des joueurs qui avaient déjà beaucoup gagné. Son charisme naturel, sa bienveillance, son empathie. Son passé de joueur l'a aidé, mais c'est surtout son intelligence, sa manière de s'adresser à des joueurs de haut niveau... son management en fait ».