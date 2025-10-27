Lamine Yamal : L'annonce surréaliste du Real Madrid !

Amadou Diawara

Avant le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Lamine Yamal a lâché plusieurs annonces chocs sur l'écurie merengue. Alors que la Maison-Blanche s'est imposée face au Barça, Aurélien Tchouameni est revenu sur les propos polémiques du crack de 18 ans. Et le milieu de terrain de Xabi Alonso a avoué qu'il appréciait le trashtalking.

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a reçu le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Avant le coup d'envoi de ce Clasico, Lamine Yamal a piqué le club merengue à sa manière. D'une part, le numéro 10 du Barça a laissé clairement entendre que la Maison-Blanche était avantagée par l'arbitrage. « Si Porcinos (l’équipe d'Ibai Llanos) est l’équivalent du Real Madrid dans la Kings League ? Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps… Si le Real Madrid vole ? Voyons… », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par la Kings League.

Tchouameni aime le trashtalking de Yamal D'autre part, Lamine Yamal a mis la pression au Real Madrid en story sur Instagram : « La peur ? J'ai laissé la peur dans ma ville natale il y a longtemps. Le joueur qui sort du ghetto ne se bat pas pour la gloire. Il ne joue pas pour la gloire. Il joue pour son avenir. Il joue pour ne pas revenir au niveau où il était. La vraie pression n'est pas dans le stade. Elle est dans l'opinion de ses amis du premier jour. Quand il marque, il ne célèbre pas par ego. Il célèbre car il sait que ce but peut tout changer pour lui, son entourage, son quartier ».