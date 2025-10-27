Bagarre au Real Madrid, l'annonce surprise !

Amadou Diawara

Ce dimanche, le Real Madrid s'est imposé face au FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Après le coup de sifflet final de la rencontre, la tension est montée d'un cran. En effet, plusieurs joueurs des deux équipes se sont pris le bec, avant de regagner les vestiaires. En conférence de presse, Xabi Alonso a lâché ses vérités sur les bagarres entre les deux camps.

Pour le compte de la 10ème journée de Liga, le Real Madrid s'est frotté au FC Barcelone ce dimanche après-midi. Et la bande à Kylian Mbappé s'est imposée au Santiago Bernabeu (2-1).

Real-Barça : Ça a chauffé après le coup de sifflet final Malgré leur victoire contre le FC Barcelone, certains joueurs du Real Madrid étaient particulièrement tendus durant la rencontre, notamment Dani Carvajal et Vinicius Jr. Alors que Lamine Yamal a provoqué le club merengue avant le coup d'envoi du Clasico, ils ont décidé de le recadrer sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Après ces altercations entre pensionnaires du Real Madrid et du Barça, Xabi Alonso a fait passer un message clair.