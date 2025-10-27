Clash au Real Madrid : Furieux, ce coéquipier de Mbappé est parti !

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, Xabi Alonso a décidé de faire sortir Vinicius Jr à la 72ème minute de jeu. Furieux d'être remplacé, l'attaquant brésilien s'est emporté lors de sa sortie. Plutôt que de rejoindre ses autres coéquipiers sur le banc de touche, Vinicius Jr a foncé directement dans les vestiaires.

Ce dimanche après-midi, Vinicius Jr s'est emporté en plein match. Alors que le Real Madrid menait 2-1 face au FC Barcelone, Xabi Alonso a décidé de le remplacer par Rodrygo. Une décision que Vinicius Jr a eu du mal à accepter.

Real-Barça : Vinicius Jr est rentré directement aux vestiaires après sa sortie Sorti à la 72ème minute de jeu, Vinicius Jr a explosé lorsqu'il quittait la pelouse du Santiago Bernabeu. D'ailleurs, le Brésilien a même insulté son entraineur. « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Je quitte l'équipe, je pars, je préfère partir. Va te faire foutre », a-t-il craqué dans des propos sous-titrés par DAZN Espagne.