Real Madrid - Mbappé : Il craque et annonce son départ !

Vinicius Jr a laissé éclater sa colère dimanche lors du Clasico remporté par le Real Madrid face au FC Barcelone (2-1), quand Xabi Alonso a décidé de le remplacer plutôt que Kylian Mbappé. En quittant la pelouse pour laisser sa place à Rodrygo, l’international brésilien a alors craqué, lâchant qu’il voulait partir et quitter l’équipe.

Vinicius Jr s’est une nouvelle fois fait remarquer dimanche lors du Clasico remporté par le Real Madrid (2-1), mais pas pour les bonnes raisons. En plus de son embrouille avec Lamine Yamal et plusieurs joueurs du FC Barcelone, l’attaquant âgé de 25 ans s’en est également pris à son entraîneur.

« Toujours moi ! Je quitte l'équipe ! » À 20 minutes de la fin de la rencontre et alors qu’il avait déjà fait sortir Arda Güler, Xabi Alonso a décidé de faire entrer Rodrygo à la place de Vinicius Jr, plutôt que Kylian Mbappé. « Moi ? Monsieur ! Moi ? », s’est exclamé l’international brésilien, comme le rapporte DAZN Espagne, avant que la situation ne dégénère au moment où il a quitté la pelouse, en prenant directement la direction des vestiaires : « Toujours moi ! Je quitte l'équipe ! Je pars, tant mieux, je pars ! »