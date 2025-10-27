Mbappé remplacé, le Real Madrid a pris sa décision !

Lors du dernier Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Kylian Mbappé a manqué un penalty à la 52ème minute de jeu. En effet, Wojciech Szczęsny a stoppé la frappe croisée du numéro 10 merengue ce dimanche après-midi. Malgré tout, Xabi Alonso ne compterait pas changer de tireur pour le moment.
Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a reçu le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Grâce à sa victoire contre le Barça (2-1), la Maison-Blanche a creusé son écart en Liga, ayant désormais cinq points d'avance sur son grand rival.
Real-Barça : Mbappé a manqué un penalty
Le Real Madrid aurait pu s'imposer plus largement face au FC Barcelone. A la 52ème minute de jeu, le club merengue aurait pu creuser l'écart et se mettre à l'abris. Alors que le score était déjà de 2 buts à 1, Kylian Mbappé a tiré un penalty. Toutefois, Wojciech Szczęsny a stoppé la frappe croisée du numéro 10 de la Maison-Blanche. Malgré tout, Xabi Alonso continue de faire confiance à Kylian Mbappé pour les coups de pied de réparation.
Mbappé reste le tireur numéro 1 du Real Madrid
D'après les indiscrétions du Parisien, le débat n'est pas rouvert concernant le tireur de penalty au Real Madrid. En effet, Xabi Alonso ne compterait pas destituer Kylian Mbappé pour le moment.