Mbappé remplacé, le Real Madrid a pris sa décision !

Amadou Diawara

Lors du dernier Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Kylian Mbappé a manqué un penalty à la 52ème minute de jeu. En effet, Wojciech Szczęsny a stoppé la frappe croisée du numéro 10 merengue ce dimanche après-midi. Malgré tout, Xabi Alonso ne compterait pas changer de tireur pour le moment.

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a reçu le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Grâce à sa victoire contre le Barça (2-1), la Maison-Blanche a creusé son écart en Liga, ayant désormais cinq points d'avance sur son grand rival.

Real-Barça : Mbappé a manqué un penalty Le Real Madrid aurait pu s'imposer plus largement face au FC Barcelone. A la 52ème minute de jeu, le club merengue aurait pu creuser l'écart et se mettre à l'abris. Alors que le score était déjà de 2 buts à 1, Kylian Mbappé a tiré un penalty. Toutefois, Wojciech Szczęsny a stoppé la frappe croisée du numéro 10 de la Maison-Blanche. Malgré tout, Xabi Alonso continue de faire confiance à Kylian Mbappé pour les coups de pied de réparation.