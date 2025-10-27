Lamine Yamal, la polémique qui ne passe pas !

Pierrick Levallet

Lamine Yamal a été au coeur de toute l’attention ce dimanche pendant le Clasico. Le phénomène de 18 ans s’est fait remarquer par une sortie polémique avant le match contre le Real Madrid. Le vestiaire madrilène a d’ailleurs du mal à digérer les propos de l’international espagnol, malgré la victoire contre le FC Barcelone (2-1).

Avant le Clasico, Lamine Yamal s’est fait remarquer par une sortie polémique. Lors d’une émission avec Ibai Llanos, le phénomène de 18 ans accusait le Real Madrid de « voler » et de ne faire « que de se plaindre ». Et ses propos ont été plutôt mal reçus dans le vestiaire madrilène, qui lui a bien fait savoir ce dimanche.

Le Real Madrid n'a digéré la sortie de Lamine Yamal Une bagarre a en effet éclaté entre les joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone ce dimanche. La rencontre s’est finalement terminée par une victoire des coéquipiers de Kylian Mbappé (2-1). Mais malgré le succès à domicile, le vestiaire merengue a eu du mal à digérer les propos de Lamine Yamal comme le rapporte MARCA.