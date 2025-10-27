Laure Boulleau sur TF1, c'est officiel !

Consultante sur Canal+ depuis plusieurs années, Laure Boulleau va faire une petite infidélité à la chaîne cryptée puisqu'elle sera présente à la Star Academy comme l'a annoncé Ladji Doucouré. L'ancienne joueur du PSG accompagnera le professeur de sport pour un cours très particulier.
Après sa carrière de joueuse professionnelle, Laure Boulleau a rapidement embrassé une carrière de consultante a la télévision notamment sur Canal+. L'ancienne joueuse du PSG est notamment présente pour les soirées de Ligue des champions, mais également le dimanche pour le Canal Football Club. Cependant, Laure Boulleau va brièvement apparaître sur TF1.
Laure Boulleau débarque à la Star Academy
En effet, samedi sur le plateau du prime de la Star Academy, Ladji Doucouré a effectivement annoncé qu'un course de sport « un peu spécial » se déroulerait cette semaine. Hésitant avant de lâcher le nom de la personnalité qui l'accompagnerait, l'ancien coureur de 110m haies a finalement été autorisé à vendre la mèche par Nikos Aliagas.
Un cours de sport «un peu spécial»
Ladji Doucouré a ainsi lâché le nom de Laure Boulleau qui sera à ses côtés durant « un cours collectif » avec « un ballon de foot ». Les candidats de la Star Academy découvriront donc l'ancienne joueuse du PSG cette semaine pour ce cours de sport inédit dans l'émission phare de TF1.