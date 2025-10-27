Laure Boulleau - Bertrand Latour : Le problème de schizophrénie dénoncé sur Canal +

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dimanche soir, au micro du Canal Football Club sur Canal +, Laure Boulleau et Bertrand Latour ont débattu sur le traitement médiatique réservé à l'OM en ce début de saison. Et le chroniqueur n'a pas hésité à dénoncer une forme de schizophrénie autour du club phocéen, qui était considéré comme un candidat crédible au titre il y a encore quelques jours.

L'OM était leader du championnat avant la 9e journée qui vient de s'écouler, et le débat de la semaine dernière consistait à savoir si l'équipe de Roberto De Zerbi était en mesure de battre le PSG dans la course au titre. Sauf que l'OM vient de perdre sur la pelouse du RC Lens (2-1) en laissant filer sa place de leader, et le traitement médiatique à donc radicalement changé comme l'ont constaté Laure Boulleau et Bertrand Latour dimanche dans le Canal Football Club.

L'OM candidat au titre : un faux débat ? « Il y a une semaine on lançait le débat, est-ce que Marseille peut gêner le Paris Saint-Germain dans la course au titre et en une semaine, on a l'impression qu'ils se sabordent un peu », a constaté Laure Boulleau, et Bertrand Latour a également constaté ce problème.