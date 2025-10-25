Laure Boulleau et Bertrand Latour, la belle histoire en dehors des plateaux

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La complicité entre Laure Boulleau et Bertrand Latour va bien au-delà des plateaux de Canal+. Depuis son arrivée au Canal Football Club l’année dernière, l’ancien journaliste de la chaîne L’Équipe a tissé des liens forts avec l'ancienne joueuse du PSG, pour laquelle il n’est pas avare de compliments.

Bertrand Latour entame sa deuxième saison à Canal+. L’année dernière, la grande gueule de la Chaîne L’Équipe rejoignait Hervé Mathoux et la bande du Canal Football Club, comprenant notamment Laure Boulleau. Et entre les deux, le courant est tout de suite passé. « On se taquine. Laure m'envoie même des messages quand on ne travaille pas, révélait le journaliste il y a quelques mois, dans un entretien accordé à Télé-Loisirs. On s'écrit parfois les week-ends pour parler. Par exemple, nous débattions sur le mercato de l'OM ».

« J’ai beaucoup de sympathie pour cette personne » Invité de la chaîne YouTube Aliotalk, Bertrand Latour en a dit davantage sur sa complicité avec l’ancienne joueuse du PSG. « Je m'entends hyper bien avec Laure. On se voit parfois en dehors du travail. J’ai beaucoup de sympathie pour cette personne parce que je trouve qu'elle est compétente, elle est sensible, elle est honnête, elle est travailleuse, elle est à l'écoute, elle est généreuse. Franchement, je trouve 1000 qualités », confie-t-il.