OM : Le PSG récupère ses stars, la terrible annonce !

Alors qu’il compte un point d’avance au classement avant la neuvième journée de Ligue 1, l’OM sera-t-il en mesure de concurrencer le PSG pour le titre cette saison ? Ayant « le cœur marseillais », lui qui a joué pour les deux clubs, Bruno Germain l’espère, mais avec le retour de ses blessés, notamment Ousmane Dembélé et Marquinhos, il estime que les Parisiens sont au-dessus.
Après avoir vu le PSG être tenu en échec par Strasbourg (3-3) la semaine dernière, l’OM en a profité pour prendre les commandes de la Ligue 1. En s’imposant face au Havre (6-2), les Olympiens sont passés devant les Parisiens au classement, avec un petit point d’avance.
« Si Paris récupère ses blessés, comme ça semble arriver, il n’y aura pas photo »
En déplacement à Brest ce samedi, avant celui de l’OM à Lens, le PSG pourra compter sur Marquinhos, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, récemment revenus de blessure. Et pour Bruno Germain, cela va faire la différence : « Comme j’ai un peu le cœur marseillais, j’espère me tromper, mais je ne vois pas l’OM rester devant sur la durée. L’écart sera peut-être moins important que par le passé, mais si Paris récupère ses blessés, comme ça semble arriver, il n’y aura pas photo. »
« C’est un peu tôt pour crier haut et fort que ça va jouer des coudes toute la saison »
« Là, tout le monde s’emballe car cela fait des années que Marseille n’a pas été en tête en novembre », a ajouté au Parisien l’ancien joueur de l’OM et du PSG. « L’OM fait un bon début de saison, c’est sûr. Mais c’est un peu tôt pour crier haut et fort que ça va jouer des coudes toute la saison. Il faut faire preuve d’humilité, s’accrocher, avancer masqué et on fera les comptes en fin de saison. »