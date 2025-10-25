OM : Le PSG récupère ses stars, la terrible annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il compte un point d’avance au classement avant la neuvième journée de Ligue 1, l’OM sera-t-il en mesure de concurrencer le PSG pour le titre cette saison ? Ayant « le cœur marseillais », lui qui a joué pour les deux clubs, Bruno Germain l’espère, mais avec le retour de ses blessés, notamment Ousmane Dembélé et Marquinhos, il estime que les Parisiens sont au-dessus.

Après avoir vu le PSG être tenu en échec par Strasbourg (3-3) la semaine dernière, l’OM en a profité pour prendre les commandes de la Ligue 1. En s’imposant face au Havre (6-2), les Olympiens sont passés devant les Parisiens au classement, avec un petit point d’avance.

« Si Paris récupère ses blessés, comme ça semble arriver, il n’y aura pas photo » En déplacement à Brest ce samedi, avant celui de l’OM à Lens, le PSG pourra compter sur Marquinhos, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, récemment revenus de blessure. Et pour Bruno Germain, cela va faire la différence : « Comme j’ai un peu le cœur marseillais, j’espère me tromper, mais je ne vois pas l’OM rester devant sur la durée. L’écart sera peut-être moins important que par le passé, mais si Paris récupère ses blessés, comme ça semble arriver, il n’y aura pas photo. »