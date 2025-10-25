Dépression - After Foot : Daniel Riolo est prêt à dire stop !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs années qu’on a l’occasion d’entendre Daniel Riolo au micro de RMC. Figure de l’After Foot, le journaliste n’a pas sa langue dans sa poche et c’est ce qui plait à de nombreux auditeurs. Mais voilà que tout aurait pu s’arrêter il n’y a pas si longtemps. En effet, comme Riolo l’a révélé, une sortie de dépression aurait pu le faire tout arrêter.

Dans quelques jours, Daniel Riolo sortira un nouveau livre « Le football selon moi ». A cette occasion, le journaliste était l’invité de l’émission Anais Matin ce samedi sur RMC. L’occasion pour Riolo de faire quelques révélations sur le moment où il était prêt à tout arrêter en raison d’une dépression.

« Je n’avais plus du tout envie » « J’ai peur que ça s’arrête ? L’année dernière, il s’est passé des choses. Je le raconte dans le livre pour la première fois, on en a jamais parlé publiquement. J’ai failli arrêter au mois de mai-juin l’année dernière. J’étais pas loin de quelque chose qui ressemble à une dépression, je n’avais plus du tout envie. Après l’épisode du mois d’avril et ce qui s’est passé dans la foulée autour de l’émission et des accusations absolument fallacieuses qui sont tombées sur nous », a ainsi fait savoir Daniel Riolo.