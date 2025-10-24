Trois stars au PSG : Luis Enrique valide !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de la semaine, le PSG a pu récupérer plusieurs joueurs importants. Désiré Doué, Marquinhos, et Ousmane Dembélé sont ainsi venus renforcer les rangs de l’effectif de Luis Enrique. Interrogé à ce sujet ce vendredi, le coach espagnol s’est félicité de pouvoir de nouveau aligner ces trois stars.

Le PSG est de retour à son meilleur niveau. Le club de la capitale a étrillé le Bayer Leverkusen ce mardi soir (2-7) en Ligue des Champions. Une rencontre européenne marquée par le doublé de Désiré Doué, mais aussi par le retour sur les terrains du Ballon d’Or 2025 Ousmane Dembélé.

Gros retours au PSG Également de retour dans le groupe du PSG après plusieurs matchs manqués, Marquinhos pourrait lui aussi rapidement retrouver du temps de jeu. Quoi qu’il en soit, Luis Enrique peut donc compter sur les retours de trois stars au sein de son effectif, en attendant ceux de Fabian Ruiz et de João Neves. Une situation qui ravit l’entraîneur parisien.