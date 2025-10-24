Trois stars au PSG : Luis Enrique valide !

Au cours de la semaine, le PSG a pu récupérer plusieurs joueurs importants. Désiré Doué, Marquinhos, et Ousmane Dembélé sont ainsi venus renforcer les rangs de l’effectif de Luis Enrique. Interrogé à ce sujet ce vendredi, le coach espagnol s’est félicité de pouvoir de nouveau aligner ces trois stars.
Le PSG est de retour à son meilleur niveau. Le club de la capitale a étrillé le Bayer Leverkusen ce mardi soir (2-7) en Ligue des Champions. Une rencontre européenne marquée par le doublé de Désiré Doué, mais aussi par le retour sur les terrains du Ballon d’Or 2025 Ousmane Dembélé.
Gros retours au PSG
Également de retour dans le groupe du PSG après plusieurs matchs manqués, Marquinhos pourrait lui aussi rapidement retrouver du temps de jeu. Quoi qu’il en soit, Luis Enrique peut donc compter sur les retours de trois stars au sein de son effectif, en attendant ceux de Fabian Ruiz et de João Neves. Une situation qui ravit l’entraîneur parisien.
« Ce sont de bonnes nouvelles, on est contents »
« Il faut attendre le dernier entraînement pour savoir qui sera prêt pour demain. On a récupéré Marquinhos, Ousmane (Dembélé) et Désiré (Doué) ces dernières semaines. Ce sont de bonnes nouvelles, on est contents. La concurrence, c'est une des choses les plus importantes car c'est comme ça qu'on peut améliorer nos performances individuellement et collectivement », confie Luis Enrique au micro de PSG TV ce vendredi.