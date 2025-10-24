PSG-OM : Le coup de pression en public !

Amadou Diawara

Grâce à son carton contre Le Havre, l'OM pris la tête du classement en Ligue 1, passant devant le PSG, qui a été tenu en échec par le RC Strasbourg. Avant le début de la neuvième journée de Ligue 1, Luis Enrique a mis la pression au club emmené par Roberto De Zerbi.

Lors de la huitième journée de Ligue 1, l'OM a profité de la contre-performance du PSG pour prendre la tête de la Ligue 1. En effet, la bande à Mason Greenwood a écrasé Le Havre (6-2), tandis que celle de Désiré Doué n'a pu faire mieux qu'un résultat nul contre le RC Strasbourg (3-3).

Ligue 1 : L'OM est passé devant le PSG Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique s'est prononcé sur la concurrence entre le PSG et l'OM en Ligue 1, affirmant qu'il voulait voir son équipe remporter tous les prochains matchs pour revenir leader du championnat de France.