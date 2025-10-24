Le PSG annonce trois renforts !

Amadou Diawara

Ces dernières semaines, le PSG était frappé par une malédiction. En effet, l'infirmerie parisienne ne cessait de se remplir. Heureusement pour le PSG, le sort semble avoir été conjuré. Comme l'a annoncé Luis Enrique ce vendredi, il peut compter sur les retours de Marquinhos, Ousmane Dembélé et de Désiré Doué.

Epargné par les blessures lors de la saison 2024-2025, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a été frappé par une malédiction à l'intersaison. En effet, tous les hommes forts de Luis Enrique sont tombés un à un ces dernières semaines. Mais heureusement pour le PSG, il sort la tête de l'eau ces derniers jours.

PSG : Marquinhos, Dembélé et Doué sont de retour Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique s'est réjoui d'avoir récupéré à la fois Marquinhos, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Si le capitaine du PSG n'a pas joué à Leverkusen ce mardi soir, les deux attaquants français ont pu se régaler face au Bayer (victoire 7-2).