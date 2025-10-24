Neuer au PSG, c’est terrible !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG a donc décidé de changer de gardien. Gianluigi Donnarumma est parti et Lucas Chevalier est venu le remplacer. Forcément, en passant après l’Italien, l’ancien du LOSC se retrouve sous une énorme pression, n’ayant pas le droit à l’erreur. Et le fait est de constater que pour le moment, Chevalier n’est pas encore au niveau des meilleurs à l’instar de Manuel Neuer.

Nouveau gardien du PSG, Lucas Chevalier n’a pas une mission très simple en passant après Gianluigi Donnarumma. C’est ainsi que depuis son arrivée au sein du club de la capitale, on ne laisse rien passer à l’ancien portier du LOSC. Il n’empêche que le constat est simple aujourd’hui à propos de Chevalier au PSG comme l’a expliqué Jérôme Alonzo, le plaçant encore loin des meilleurs à son poste.

« Pour l’instant, il n’est pas encore aussi fort que Gigio, Maignan, Neuer ou Courtois » « Pour l’heure, le compte n’y est pas. Mais on a laissé tellement de temps à des truffes absolues, qu’on ne peut pas agir différemment avec quelqu’un du talent de Lucas Chevalier. C’est le futur grand gardien français, sans aucun doute. Mais pour l’instant, il n’est pas encore aussi fort que Gigio, Maignan, Neuer ou Courtois », a ainsi expliqué l’ancien gardien du PSG pour Le Parisien.