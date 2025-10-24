Panique à cause du PSG, il hallucine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un très bon début de saison malgré les nombreux blessés, le PSG poursuit sur sa lancée. Le champion d’Europe est favori pour sa propre succession en Ligue des Champions, et continue de terroriser ses adversaires. La capacité du club parisien à effrayer ses ennemis impressionne d’ailleurs Christophe Dugarry.

Le PSG enchaîne. Ce mardi soir, le club parisien a terrorisé le Bayer Leverkusen (2-7), s’adjugeant un troisième succès consécutif en Ligue des Champions. Malgré plusieurs blessé sur ce début de saison, la formation de Luis Enrique semble plus que jamais repartie de l’avant, et continue d’effrayer ses adversaires.

« C’est une leçon XXL de football, d’efficacité » Présent au micro de Rothen S’enflamme, Christophe Dugarry est impressionné par cette domination du PSG. « Ils ont réussi à inculquer quelque chose dans la tête des adversaires qui se disent ‘comment on va faire pour les battre ?’. Chaque adversaire qui leur est proposé, c’est une leçon XXL de football, d’efficacité, chaque obstacle, Paris les franchi », confie le champion du monde 1998.