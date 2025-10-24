PSG : Le meilleur de l’équipe est dévoilé, la grosse surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Doté d’un véritable effectif de stars, le PSG dispose de joueurs capables de briller dans d’autres sports que le football ! Grands amateurs de padel, Fabian Ruiz et Achraf Hakimi étaient présents à la cérémonie de Premier Padel, circuit officiel de la discipline. Le milieu de terrain espagnol en a profité pour révéler qui étaient les meilleurs de l’équipe.

Un beau début de semaine pour les joueurs du PSG. Ce mardi soir, les hommes de Luis Enrique ont terrassé le Bayer Leverkusen (2-7), leur permettant de se positionner à la première place du classement de la phase de championnat de la Ligue des Champions. Une rencontre à laquelle n’a pas participé Fabian Ruiz, toujours blessé.

Fabian Ruiz et Achraf Hakimi ont assisté à une cérémonie de padel Néanmoins, ce jeudi, le milieu de terrain du PSG était présent aux côtés d’Achraf Hakimi à la cérémonie du Premier Padel, circuit officiel de la discipline se rapprochant du tennis, qui a connu un élan de popularité conséquent au cours des dernières années. Interrogé sur les meilleurs joueurs du PSG au padel, Fabian Ruiz n’a pas hésité à se placer à la première position.