Cauchemar après le PSG, il annonce son retour sur les réseaux sociaux !

Ancien latéral gauche du PSG, Juan Bernat a officiellement quitté Paris à l’issue de son contrat en 2025. Cependant, l’Espagnol ne jouait plus pour le club parisien depuis 2023. Après seulement 8 petits matchs avec Getafe, Bernat a été libéré de son contrat. Ayant vécu un calvaire depuis plusieurs saisons, le joueur de 32 ans a annoncé une bonne nouvelle sur les réseaux sociaux.

De 2018 à 2023, le PSG disposait d’un latéral gauche talentueux en la personne de Juan Bernat. Important notamment lors du Final 8 à Lisbonne en 2020, l’Espagnol arrivé en provenance du Bayern Munich a néanmoins subi de nombreuses blessures dans sa carrière. Prêté à Benfica, puis à Villarreal, ce dernier avait ensuite rejoint Getafe.

Un calvaire après le PSG pour Bernat Ayant disputé seulement 8 matchs avec le club madrilène, Juan Bernat a ensuite été libéré par Getafe. Désormais âgé de 32 ans, l’ancien du PSG se retrouve sans club, mais n’a pas abandonné l’idée de rejouer au plus haut niveau. A travers un message publié sur ses réseaux sociaux, le joueur formé à Valence a affiché ses ambitions après une période mouvementée.