«Le meilleur au monde» : Le PSG dit stop pour ce transfert !

Lors du dernier mercato estival, le PSG a pensé à recruter une doublure à Achraf Hakimi. Toutefois, le club de de la capitale a finalement renoncé à cette idée. Interrogé sur ce dossier, Luis Enrique a expliqué ce choix, rappelant que son numéro 2 était le meilleur latéral droit du monde.
Lors de l'exercice 2024-2025, Achraf Hakimi a joué un nombre incalculable de matchs, et ce, parce qu'il n'avait pas de doublure au PSG. Pour permettre à son latéral droit de souffler, en cette saison de CAN et de Coupe du Monde, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a réfléchi à l'idée de recruter un suppléant. Mais finalement ce projet a été oublié.
PSG : Hakimi, le meilleur latéral droit du monde ?
Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique réaffirmé qu'Achraf Hakimi était le meilleur latéral droit du monde, avant d'expliquer pourquoi le PSG n'avait pas recruté de doublure.
«C'est pour ça qu'on ne signe pas d'autre latéral droit»
« Si Achraf Hakimi mérite de remporter le Ballon d'Or africain ? Pour être honnête, je dois connaître le niveau des autres joueurs. Mais c'est sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde pour moi. C'est pour ça qu'on ne signe pas d'autre latéral droit. Il joue presque toujours et quand il ne joue pas, on a d'autres options. Tu dois payer beaucoup d'argent pour apporter un latéral droit qui va être suppléant, qui va jouer trois matchs et être démotivé... On essaie d'avoir des possibilités (si Hakimi ne joue pas) dans l'académie, dans l'équipe, je pense que c'est la meilleure manière d'être performants tout au long de la saison », a confié Luis Enrique, l'entraineur du PSG.