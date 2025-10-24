«Le meilleur au monde» : Le PSG dit stop pour ce transfert !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a pensé à recruter une doublure à Achraf Hakimi. Toutefois, le club de de la capitale a finalement renoncé à cette idée. Interrogé sur ce dossier, Luis Enrique a expliqué ce choix, rappelant que son numéro 2 était le meilleur latéral droit du monde.

Lors de l'exercice 2024-2025, Achraf Hakimi a joué un nombre incalculable de matchs, et ce, parce qu'il n'avait pas de doublure au PSG. Pour permettre à son latéral droit de souffler, en cette saison de CAN et de Coupe du Monde, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a réfléchi à l'idée de recruter un suppléant. Mais finalement ce projet a été oublié.

PSG : Hakimi, le meilleur latéral droit du monde ? Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique réaffirmé qu'Achraf Hakimi était le meilleur latéral droit du monde, avant d'expliquer pourquoi le PSG n'avait pas recruté de doublure.