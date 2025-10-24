OM - Transfert annulé avec Barcelone : La folle révélation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Partageant le même agent que Rudi Garcia au moment des faits, Jérémy Mathieu aurait pu voire dû évoluer sous la houlette de l'ex-entraîneur de l'OM à compter du mercato estival de 2017. Cette opération a échoué en raison d'une mésinformation d'Andoni Zubizarreta, directeur sportif de l'Olympique de Marseille à l'époque. Explications.

Pour son épopée jusqu'à la finale de Ligue Europa perdue face à l'Atletico de Madrid (0-3), Rudi Garcia aurait pu bénéficier d'un international français qui évoluait au FC Barcelone. A l'été 2017, avant de donner son aval au Sporting Lisbonne afin d'y effectuer trois saisons, Jérémy Mathieu avait été démarché par les dirigeants de l'OM.

«Il savait que je voulais partir de Barcelone» En interview avec La Minute OM, Jérémy Mathieu a dévoilé les coulisses de son arrivée avortée à l'Olympique de Marseille. Le tout, en tant qu'agent libre. « À l’époque, l’entraîneur était Rudi Garcia, on avait le même agent. Il savait que je voulais partir de Barcelone parce que ça s’est mal passé lors de la dernière année. Surtout, j’étais gratuit puisque j’ai réussi à me mettre d’accord avec les dirigeants de Barcelone pour casser mes deux dernières années de contrat. Ils m’ont laissé partir libre ».