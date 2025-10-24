De Zerbi voit rouge, la terrible annonce à l'OM

Coach de l'OM depuis l'été 2024, Roberto De Zerbi est un entraîneur survolté par sa passion du football et laisse de temps en temps exploser ses émotions. Ce qui lui vaut à lui et à son équipe des matchs truffés de cartons rouges. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Explications.
Roberto De Zerbi a hérité de l'effectif de l'OM le 29 juin 2024. Un peu plus d'un an après sa prise de fonctions, une statistique peu flatteuse est communiquée par L'Equipe. Dans ses colonnes du jour, le quotidien sportif souligne un climat plutôt volcanique entourant l'Olympique de Marseille.
L'OM, le deuxième club au plus gros ratio par match de carton rouge en Europe
Et pour cause, 0,34 carton rouge est sorti par match de l'Olympique de Marseille depuis le coup d'envoi de l'ère-Roberto De Zerbi. Un bilan qui classe le club phocéen à la deuxième position des plus gros ratios des cinq grands championnats du Vieux Continent juste derrière la Lazio comme souligné par L'Equipe. Rien que sur la saison en cours, 6 cartons rouges ont déjà été distribués pendant les matchs de l'Olympique de Marseille : 2 à l'OM et les quatre autres pour ses adversaires.
De Zerbi directement concerné par les cartons !
De son côté, Roberto De Zerbi est lui-même considérablement concerné. En un an et quelques semaines, le passionné technicien italien a écopé de deux cartons rouges et six jaunes. De quoi ajouter un grain de folie dans un climat déjà délétère envers l'arbitrage à l'OM avec diverses polémiques la saison dernière et le dernier coup de gueule de Pierre-Emerick Aubameyang en Ligue des champions mercredi après la défaite face au Sporting Lisbonne (2-1).