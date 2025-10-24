De Zerbi voit rouge, la terrible annonce à l'OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Coach de l'OM depuis l'été 2024, Roberto De Zerbi est un entraîneur survolté par sa passion du football et laisse de temps en temps exploser ses émotions. Ce qui lui vaut à lui et à son équipe des matchs truffés de cartons rouges. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Explications.

Roberto De Zerbi a hérité de l'effectif de l'OM le 29 juin 2024. Un peu plus d'un an après sa prise de fonctions, une statistique peu flatteuse est communiquée par L'Equipe. Dans ses colonnes du jour, le quotidien sportif souligne un climat plutôt volcanique entourant l'Olympique de Marseille.

L'OM, le deuxième club au plus gros ratio par match de carton rouge en Europe Et pour cause, 0,34 carton rouge est sorti par match de l'Olympique de Marseille depuis le coup d'envoi de l'ère-Roberto De Zerbi. Un bilan qui classe le club phocéen à la deuxième position des plus gros ratios des cinq grands championnats du Vieux Continent juste derrière la Lazio comme souligné par L'Equipe. Rien que sur la saison en cours, 6 cartons rouges ont déjà été distribués pendant les matchs de l'Olympique de Marseille : 2 à l'OM et les quatre autres pour ses adversaires.