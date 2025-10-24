Florian Thauvin : La guerre est déclarée… à l’OM ?

L'Olympique de Marseille restait sur cinq victoires de rang toutes compétitions confondues avant de s'incliner sur la pelouse du Sporting Lisbonne mercredi soir en Ligue des champions (1-2). Pour se relancer, un déplacement à Lens se profile pour le club phocéen qui retrouvera Florian Thauvin, prêt à faire passer une sale soirée aux Marseillais.
Ce samedi 25 octobre aura lieu les premières retrouvailles pour Florian Thauvin avec l'OM. L'ex-attaquant du club phocéen a effectué son retour en Ligue 1 quatre ans après l'avoir quitté. Après deux expériences aux Tigres UANL ainsi qu'à l'Udinese, le champion du monde 2018 s'est engagé avec le RC Lens.
«Ce sera un match particulier pour lui»
Les Sang-et-Or recevront l'OM de Roberto De Zerbi à Bollaert samedi soir. De quoi permettre à Pierre Sage de lancer les hostilités en conférence de presse ce jeudi. « On avait déjà eu le même genre de question avant Lille. A Marseille, il a marqué de son empreinte une période de ce club. Ce sera un match particulier pour lui ».
«Et quand ça l’est pour lui, en général il fait un bon match»
L'entraîneur du RC Lens a d'ailleurs prévenu l'OM. De par ses attaches avec le club marseillais, Florian Thauvin pourrait lui faire vivre une soirée délicate. « Et quand ça l’est pour lui, en général il fait un bon match. On attend de lui qu’il fasse un bon match ». Reste à savoir quel sera le dénouement des retrouvailles entre Thauvin et l'Olympique de Marseille.