Florian Thauvin : La guerre est déclarée… à l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille restait sur cinq victoires de rang toutes compétitions confondues avant de s'incliner sur la pelouse du Sporting Lisbonne mercredi soir en Ligue des champions (1-2). Pour se relancer, un déplacement à Lens se profile pour le club phocéen qui retrouvera Florian Thauvin, prêt à faire passer une sale soirée aux Marseillais.

Ce samedi 25 octobre aura lieu les premières retrouvailles pour Florian Thauvin avec l'OM. L'ex-attaquant du club phocéen a effectué son retour en Ligue 1 quatre ans après l'avoir quitté. Après deux expériences aux Tigres UANL ainsi qu'à l'Udinese, le champion du monde 2018 s'est engagé avec le RC Lens.

«Ce sera un match particulier pour lui» Les Sang-et-Or recevront l'OM de Roberto De Zerbi à Bollaert samedi soir. De quoi permettre à Pierre Sage de lancer les hostilités en conférence de presse ce jeudi. « On avait déjà eu le même genre de question avant Lille. A Marseille, il a marqué de son empreinte une période de ce club. Ce sera un match particulier pour lui ».