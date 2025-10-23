Aubameyang - OM : La presse espagnole annonce une surprise avec Barcola !

Amadou Diawara

Alors que la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions s'est achevée ce mercredi soir, la presse espagnole a dévoilé le top 10 des joueurs les plus rapides de la compétition. Malgré ses 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang est classé deuxième, derrière Loïs Openda (Juventus, 25 ans), et devant Bradley Barcola (PSG, 23 ans).

La suite et fin de la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions était programmée ce mercredi soir. Une fois que toutes les rencontres étaient terminées, AS a dévoilé le classement des joueurs les plus rapides de la compétition.

OM-PSG : Aubameyang est plus rapide que Barcola en C1 Avec une vitesse maximale de 36,2 km/h, Loïs Openda est en tête, devant Pierre-Emerick Aubameyang et ses 35,8 km/h. Malgré ses 36 ans, l'attaquant de l'OM devance Bradley Barcola (PSG) ou encore son coéquipier Timothy Weah.