OM : «Un boulet», le craquage de Riolo en direct !

Ce mercredi soir, Emerson Palmieri s'est fait expulser lors du duel entre le Sporting et l'OM à Lisbonne. Alors que le latéral marseillais a écopé d'un second carton jaune à la suite d'une simulation dans la surface, Daniel Riolo l'a taclé sèchement. D'après lui, l'OM s'est incliné à cause d'Emerson Palmieri.
Pour le compte de la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du Sporting. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi ont perdu cette rencontre organisée à Lisbonne (2-1).
OM : Daniel Riolo tacle Emerson Palmieri
Alors qu'Emerson Palmieri s'est fait expulser juste avant la mi-temps, Daniel Riolo s'en est pris à lui. En effet, le journaliste de RMC Sport estime que le latéral de l'OM a plombé son équipe.
«Plonger aussi grossièrement, ça plombe ton équipe»
« Le tournant du match, c’est le carton rouge d’Emerson. Qu'est-ce qui lui prend ? Qu'est-ce qui passe dans sa tête, à ce moment-là, d'aller vouloir simuler ce penalty. Les images ensuite sont assez flagrantes. Plonger aussi grossièrement, ça plombe ton équipe. L'OM a donné les trois points au Sporting. C’est le premier acte essentiel de cette partie. [...] Le pire, c’est quand tu es un boulet et que tu es bon joueur. Emerson, depuis le début de saison, c’était les yeux qui brillaient à l’OM. On disait : "On ne pensait pas qu'il était aussi bon" etc. C’est encore plus frustrant quand il te plombe le match comme ça », a pesté Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir.