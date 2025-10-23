OM : «Un boulet», le craquage de Riolo en direct !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Emerson Palmieri s'est fait expulser lors du duel entre le Sporting et l'OM à Lisbonne. Alors que le latéral marseillais a écopé d'un second carton jaune à la suite d'une simulation dans la surface, Daniel Riolo l'a taclé sèchement. D'après lui, l'OM s'est incliné à cause d'Emerson Palmieri.

Pour le compte de la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du Sporting. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi ont perdu cette rencontre organisée à Lisbonne (2-1).

OM : Daniel Riolo tacle Emerson Palmieri Alors qu'Emerson Palmieri s'est fait expulser juste avant la mi-temps, Daniel Riolo s'en est pris à lui. En effet, le journaliste de RMC Sport estime que le latéral de l'OM a plombé son équipe.