Le meilleur du monde est à l'OM, c'est la folie !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Geronimo Rulli est au top de sa forme, particulièrement en Ligue des Champions. En effet, le portier de l'OM a effectué 20 arrêts au total en C1 lors de cet exercice 2025-2026. Ce qui est le total le plus élevé à ce jour.

Grâce à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1 la saison dernière, l'OM de Pablo Longoria a validé son ticket pour la Ligue des Champions 2025-2026. Qualifiée pour la plus prestigieuse des compétitions en club, la bande à Leonardo Balerdi peut compter sur un grand gardien : Geronimo Rulli.

OM : Rulli a stoppé 20 frappes en Ligue des Champions Comme l'a souligné L'Equipe, Geronimo Rulli est particulièrement décisif depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions. En effet, le portier de Roberto De Zerbi a déjà effectué 20 arrêts en C1 lors de cet exercice 2025-2026.