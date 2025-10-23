Fiasco à l'OM, De Zerbi dénonce le coupable !

Ce mercredi soir, l'OM a été battu par le Sporting à Lisbonne. Pourtant, la bande à Mason Greenwood avait ouvert le score lors de cette troisième journée de la phase régulière en Ligue des Champions. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Roberto De Zerbi a affirmé que son équipe avait perdu à cause de l'arbitre.
Pour le compte de la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du Sporting ce mercredi soir. Si Igor Paixao a ouvert le score, le club marseillais s'est finalement incliné au stade José Alvalade (1-2).
Sporting-OM : De Zerbi s'en prend à l'arbitre
Alors qu'Emerson Palmieri s'est fait expulser (45'+2) - et ce, après avoir écopé de deux cartons jaunes - Roberto De Zerbi s'en est pris à l'arbitre de Sporting-OM. En effet, le coach olympien estime que son équipe a perdu à cause des décisions de Rade Obrenovic.
«Je ne pense pas que l’arbitre ait été bon sur ce match»
« Je crois que même à 10, on n’a pas tellement souffert. On a pris un but après un dribble, mais ils n’ont pas eu de grandes occasions. Aguerd a anticipé, et le joueur du Sporting s’est retrouvé devant le but. Ils ont mis des joueurs de qualité, frais. J’étais plutôt tranquille, même avec un joueur en moins. Selon moi, on a payé des erreurs d’arbitrage, je n’ai pas aimé la façon dont le match a été arbitré. Je ne pense pas que l’arbitre ait été bon sur ce match », a pesté Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM, au micro de Canal +.