Décision choc avec Greenwood, l'OM répond cash !

Lors du choc entre le Sporting et l'OM ce mercredi soir, Emerson Palmieri s'est fait expulser juste avant la mi-temps. Pour rééquilibrer son équipe, Roberto De Zerbi a décidé de remplacer Mason Greenwood et Arthur Vermeeren par Michael Murillo et Matt O'Riley. Un choix que le coach de l'OM a expliqué après le coup de sifflet final de la rencontre.

Ce mercredi soir, l'OM avait rendez-vous avec le Sporting à Lisbonne, et ce, pour le compte de la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Malheureusement pour les hommes de Roberto De Zerbi, ils se sont inclinés 2-1 au stade José Alvalade.

Sporting-OM : Greenwood est sorti à la mi-temps Peu avant la mi-temps de Sporting-OM, Emerson Palmieri s'est fait expulser, et ce, après avoir écopé de deux cartons jaunes. Pour ne pas voir son équipe sombrer défensivement, Roberto De Zerbi a fait deux choix forts à la mi-temps. D'une part, il a remplacé Mason Greenwood par Michael Murillo. D'autre part, il a fait entrer Matt O'Riley à la place d'Arthur Vermeeren. Interrogé au micro de Canal + après la défaite de l'OM face au Sporting, Roberto De Zerbi a justifié ces deux choix.