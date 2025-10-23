«La fin du monde» à l'OM, le RC Lens est prévenu !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, l'OM s'est donc incliné sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1). Un revers suite auquel les joueurs de Roberto De Zerbi peuvent enrager, ayant été plombés par l'expulsion d'Emerson Palmieri. Mais voilà que Timothy Weah a refusé de tirer la sonnette d'alarme à l'OM, préférant remobiliser les troupes pour le match à venir contre Lens.

La victoire semble tendre les bras à l'OM face au Sporting Portugal, mais c'était avant que l'expulsion d'Emerson Palmieri fasse tout basculer. Au final, le club phocéen est donc reparti de Lisbonne avec une défaite (2-1). Malgré cela, dans les rangs olympiens, on refuse de s'inquiéter, préférant plutôt se tourner vers le prochain défi de l'OM : le RC Lens.

« Comme le coach l’a dit, il ne faut pas en faire un drame » Comme expliqué par Timothy Weah, il n'y aurait pas de quoi paniquer après cette défaite de l'OM. Rapporté par Le Phocéen, l'Américain a fait savoir : « Comme le coach l’a dit, il ne faut pas en faire un drame. Ce n’est pas la fin du monde. En première mi-temps, on faisait un gros match. C’est dur, mais il faut vite se reconcentrer sur Lens. Là-bas, c’est toujours difficile. Je suis fier de mon équipe, on a bien travaillé. Maintenant, on passe à autre chose ».