«La fin du monde» à l'OM, le RC Lens est prévenu !

Ce mercredi soir, l'OM s'est donc incliné sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1). Un revers suite auquel les joueurs de Roberto De Zerbi peuvent enrager, ayant été plombés par l'expulsion d'Emerson Palmieri. Mais voilà que Timothy Weah a refusé de tirer la sonnette d'alarme à l'OM, préférant remobiliser les troupes pour le match à venir contre Lens.
La victoire semble tendre les bras à l'OM face au Sporting Portugal, mais c'était avant que l'expulsion d'Emerson Palmieri fasse tout basculer. Au final, le club phocéen est donc reparti de Lisbonne avec une défaite (2-1). Malgré cela, dans les rangs olympiens, on refuse de s'inquiéter, préférant plutôt se tourner vers le prochain défi de l'OM : le RC Lens.
« Comme le coach l’a dit, il ne faut pas en faire un drame »
Comme expliqué par Timothy Weah, il n'y aurait pas de quoi paniquer après cette défaite de l'OM. Rapporté par Le Phocéen, l'Américain a fait savoir : « Comme le coach l’a dit, il ne faut pas en faire un drame. Ce n’est pas la fin du monde. En première mi-temps, on faisait un gros match. C’est dur, mais il faut vite se reconcentrer sur Lens. Là-bas, c’est toujours difficile. Je suis fier de mon équipe, on a bien travaillé. Maintenant, on passe à autre chose ».
Un choc à venir contre Lens !
Place donc à cette rencontre face au RC Lens pour l'OM. Le rendez-vous est fixé à ce samedi soir. Les Phocéens se déplacent ainsi dans le nord de la France, l'occasion de retrouver un certain Florian Thauvin. Un choc qui sera à suivre de très près. Leader de Ligue 1, l'OM va ainsi affronter le 4ème du championnat.