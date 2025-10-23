Greenwood : Décision radicale à l’OM, c’est validé !

Réduit à 10 après l’expulsion d’Emerson Palmieri, Roberto De Zerbi a décidé de remplacer Mason Greenwood par Amir Murillo à la mi-temps du match entre l’OM et le Sporting Portugal mercredi soir. Le technicien italien a préféré garder Igor Paixao sur le terrain en raison de sa capacité à défendre, un choix qui fait parler, mais que comprend Jérémy Mathieu.
Roberto De Zerbi aurait-il dû laisser Mason Greenwood sur le terrain mercredi soir, lors de la défaite de l’OM sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1) ? Après l’expulsion d’Emerson Palmieri juste avant la pause, le technicien italien a décidé de remplacer l’Anglais par Amir Murillo à la mi-temps.
« Celui qui avait les caractéristiques pour défendre et attaquer, c’était Paixao »
« On devait défendre à 5 et entre Greenwood et Paixao, à ce moment-là, celui qui avait les caractéristiques pour défendre et attaquer, c’était Paixao. L’année dernière, Greenwod, contre Lyon à 10, on l’avait mis avant-centre et il avait eu beaucoup de mal », a expliqué Roberto De Zerbi après la rencontre.
« La sortie de Greenwood, je la comprends »
Si le choix de l’entraîneur de l’OM n’a pas été compris par certains observateurs, notamment Daniel Riolo, Jérémy Mathieu quant à lui a validé cette décision : « Il a raison, la sortie de Greenwood, je la comprends. C’est un mec qui n’aime pas défendre, forcément quand tu te retrouves à 10, tu sais que tu vas défendre toute la deuxième mi-temps. Pour moi, ce choix-là est bon. Il défend quand même de temps en temps, mais on sent que c’est pas son truc », a-t-il déclaré auprès de La Minute OM.