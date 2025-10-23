Greenwood : Décision radicale à l’OM, c’est validé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Réduit à 10 après l’expulsion d’Emerson Palmieri, Roberto De Zerbi a décidé de remplacer Mason Greenwood par Amir Murillo à la mi-temps du match entre l’OM et le Sporting Portugal mercredi soir. Le technicien italien a préféré garder Igor Paixao sur le terrain en raison de sa capacité à défendre, un choix qui fait parler, mais que comprend Jérémy Mathieu.

Roberto De Zerbi aurait-il dû laisser Mason Greenwood sur le terrain mercredi soir, lors de la défaite de l’OM sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1) ? Après l’expulsion d’Emerson Palmieri juste avant la pause, le technicien italien a décidé de remplacer l’Anglais par Amir Murillo à la mi-temps.

« Celui qui avait les caractéristiques pour défendre et attaquer, c’était Paixao » « On devait défendre à 5 et entre Greenwood et Paixao, à ce moment-là, celui qui avait les caractéristiques pour défendre et attaquer, c’était Paixao. L’année dernière, Greenwod, contre Lyon à 10, on l’avait mis avant-centre et il avait eu beaucoup de mal », a expliqué Roberto De Zerbi après la rencontre.