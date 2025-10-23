Greenwood - OM : Le cadeau qui fait très mal !

Amadou Diawara

Lors du choc entre l'OM et le Sporting à Lisbonne, Emerson Palmieri a écopé d'un carton rouge juste avant la mi-temps. Pour rééquilibrer son équipe, Roberto De Zerbi a décidé de sortir à la fois Mason Greenwood et Arthur Vermeeren. A en croire Eric Di Meco, ces choix de l'entraineur de l'OM ont couté cher.

Ce mercredi soir, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du Sporting. Alors que les Marseillais menaient 1-0, Emerson Palmieri s'est fait expulser. Pour renforcer la défense de son équipe, Roberto De Zerbi a fait sortir à la fois Mason Greenwood et Arthur Vermeeren à la mi-temps. Toutefois, l'OM a tout de même encaissé deux buts, s'inclinant finalement face au Sporting à Lisbonne (2-1).

«La bêtise d’Emerson, c’est un vieux réflexe» Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Eric Di Meco a affirmé que Roberto De Zerbi n'aurait jamais dû remplacer Mason Greenwood et Arthur Vermeeren. « La bêtise d’Emerson, je n’ai pas envie de lui tomber dessus. C’est un vieux réflexe. Mais même avec ce carton rouge, ce n'était pas fait. Il y avait une classe d'écart entre le Sporting et l'OM », a jugé l'ancien arrière gauche de l'OM (1987, 1994), avant d'en remettre une couche.