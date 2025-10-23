Greenwood - OM : Le cadeau qui fait très mal !

Lors du choc entre l'OM et le Sporting à Lisbonne, Emerson Palmieri a écopé d'un carton rouge juste avant la mi-temps. Pour rééquilibrer son équipe, Roberto De Zerbi a décidé de sortir à la fois Mason Greenwood et Arthur Vermeeren. A en croire Eric Di Meco, ces choix de l'entraineur de l'OM ont couté cher.
Ce mercredi soir, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du Sporting. Alors que les Marseillais menaient 1-0, Emerson Palmieri s'est fait expulser. Pour renforcer la défense de son équipe, Roberto De Zerbi a fait sortir à la fois Mason Greenwood et Arthur Vermeeren à la mi-temps. Toutefois, l'OM a tout de même encaissé deux buts, s'inclinant finalement face au Sporting à Lisbonne (2-1).
«La bêtise d’Emerson, c’est un vieux réflexe»
Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Eric Di Meco a affirmé que Roberto De Zerbi n'aurait jamais dû remplacer Mason Greenwood et Arthur Vermeeren. « La bêtise d’Emerson, je n’ai pas envie de lui tomber dessus. C’est un vieux réflexe. Mais même avec ce carton rouge, ce n'était pas fait. Il y avait une classe d'écart entre le Sporting et l'OM », a jugé l'ancien arrière gauche de l'OM (1987, 1994), avant d'en remettre une couche.
OM : De Zerbi n'aurait pas dû remplacer Greenwood ?
« Tu peux jouer en infériorité numérique, mais si tu es supérieur, il n’y a pas de raison de se mettre le feu. Mais quand tu vas sortir Vermeeren, qui te permettait de gérer la possession et qui apportait de la propreté dans le jeu, quand tu enlèves Greenwood, une arme offensive, tu recules naturellement. Et tu relances une équipe qui se demandait comment elle allait marquer », a conclu Eric Di Meco sur les ondes de RMC Sport.