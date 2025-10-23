«Désespérant» : L'OM s'est trompé avec Greenwood ?

Amadou Diawara

Lors du duel entre le Sporting et l'OM, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en sortant Mason Greenwood à la mi-temps, et ce, parce qu'Emerson Palmieri a écopé d'un carton rouge. Interrogé sur ce choix fort du coach marseillais, Daniel Riolo a affirmé qu'il aurait géré la situation différemment à sa place.

Ce mercredi soir, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du Sporting. Peu avant la mi-temps, Emerson Palmieri s'est fait expulser. Pour rééquilibrer son équipe, Roberto De Zerbi a fait sortir Mason Greenwood à la pause. Un choix critiqué par Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de la rencontre.

«S'il n'est pas foutu de comprendre ça un soir de Ligue des champions...» « La sortie de Greenwood ? Est-ce que la seule explication possible, c'est de te dire que tu es à 10, et que parfois c'est le gars qui a du mal avec les efforts... À la mi-temps, tu lui dis : "je ne vais pas te sortir parce que je compte sur toi et il faut aller au charbon". Et s'il n'est pas foutu de comprendre ça un soir de Ligue des champions, c’est désespérant », a pesté Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.