«Connerie» fatale à l'OM, c'est déjà terminé ?

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Emerson Palmieri s'est fait expulser lors du choc entre le Sporting et l'OM, et ce, à la suite d'une simulation dans la surface de réparation lisboète. Interrogé sur le carton rouge du défenseur marseillais, Daniel Riolo a laissé clairement entendre que cette erreur pourrait causer la perte du club en Ligue des Champions.

Lors de la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM a perdu contre le Sporting à Lisbonne. Alors qu'ils menaient 1-0, les hommes de Roberto De Zerbi ont vu Emerson Palmieri se faire expulser par l'arbitre de la rencontre, et ce, parce qu'il a simulé dans la surface de réparation des Lisboètes. Réduit à 10 pendant une mi-temps, l'OM s'est finalement fait renverser par le Sporting (2-1).

OM : Une expulsion évitable pour Emerson Palmieri Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a laissé clairement entendre que cette erreur d'Emerson Palmieri pourrait être fatale pour l'OM. En effet, le club présidé par Pablo Longoria pourrait avoir perdu des points précieux dans la course à la qualification pour la phase à éliminations directes de la Ligue des Champions.