«Connerie» fatale à l'OM, c'est déjà terminé ?

Ce mercredi soir, Emerson Palmieri s'est fait expulser lors du choc entre le Sporting et l'OM, et ce, à la suite d'une simulation dans la surface de réparation lisboète. Interrogé sur le carton rouge du défenseur marseillais, Daniel Riolo a laissé clairement entendre que cette erreur pourrait causer la perte du club en Ligue des Champions.
Lors de la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM a perdu contre le Sporting à Lisbonne. Alors qu'ils menaient 1-0, les hommes de Roberto De Zerbi ont vu Emerson Palmieri se faire expulser par l'arbitre de la rencontre, et ce, parce qu'il a simulé dans la surface de réparation des Lisboètes. Réduit à 10 pendant une mi-temps, l'OM s'est finalement fait renverser par le Sporting (2-1).
OM : Une expulsion évitable pour Emerson Palmieri
Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a laissé clairement entendre que cette erreur d'Emerson Palmieri pourrait être fatale pour l'OM. En effet, le club présidé par Pablo Longoria pourrait avoir perdu des points précieux dans la course à la qualification pour la phase à éliminations directes de la Ligue des Champions.
Une défaite qui va causer la perte de l'OM en C1 ?
« Le calendrier, tu le regardes, 9-10 points ça ne passe pas les poules. C'est plutôt 10-11. Mais quand tu regardes le calendrier, ce n’est pas gagné pour l’OM. Tu as Newcastle, l’Atalanta, certes ça ne va pas fort en ce moment, mais bon... Le dernier match, c'est à Bruges, ce n’est pas gagné non plus. On a bien vu que l’OM était supérieur au Sporting. Mais être supérieur à ton adversaire et perdre, ça veut dire que tu n’as pas bien géré le match en termes de gestion d'émotions. Emerson, ce n’est pas un gamin de 20 ans. Il ne doit pas faire une connerie pareille de prendre deux cartons jaunes en 2 minutes. [...] Est-ce qu’en Ligue des champions, ils ont la tête assez fraîche pour mesurer l’ampleur de l’événement ? Ces petites erreurs de gestion, en Ligue 1, ne coûtent pas cher », a déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.