«C’est à cause de lui» : La grosse erreur qui coûte cher à l’OM !

Déjà averti, Emerson Palmieri a écopé d’un deuxième carton jaune mercredi face au Sporting Portugal pour une simulation dans la surface de réparation adverse. L’OM a donc été réduit en infériorité numérique et a craqué en deuxième mi-temps malgré une première période réussie. Pour Jérôme Rothen, l’international italien est un des principaux responsables de cette défaite, au même titre que Roberto De Zerbi.

Dominateur en première période et récompensé par un magnifique but d’Igor Paixao, l’OM a finalement concédé sa deuxième défaite de la saison en Ligue des champions mercredi sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1). Les Olympiens ont disputé l’intégralité de la deuxième mi-temps en infériorité numérique à la suite de l’expulsion d’Emerson Palmieri, sanctionné d’un deuxième carton jaune après intervention de la VAR pour une simulation dans la surface de réparation adverse.

Rothen remet la faute sur Emerson Palmieri S’il n’a pas été convaincu par certains choix de Roberto De Zerbi, Jérôme Rothen estime qu’Emerson Palmieri a été auteur d’une faute professionnelle contre le Sporting Portugal. « Emerson quand même, avec le palmarès qu’il a, il a joué dans des grands clubs. C’est un joueur qui depuis qu’il est arrivé à Marseille me surprend, mais sur un match de Ligue des champions, bien sûr que De Zerbi est le principal responsable de la défaite sur ses choix en deuxième mi-temps, mais c’est à cause de lui. Quand tu prends un jaune, qu’il soit bête ou dur, derrière, comment tu peux avoir l’idée de simuler dans la surface, sachant que maintenant il y a la VAR ? Il y a un manque de jugeote. Encore plus avec l’expérience qu’il a, comment tu peux mettre ton club en difficulté ? », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC.